Se sortearon parcelas a beneficiarios del SUTEBA y la Cooperativa «El Origen» de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este miércoles el acto de sorteo de diez parcelas destinadas a beneficiarios del SUTEBA y de la Cooperativa de Trabajo “El Origen”, correspondientes a las quintas 305 y 324, Manzana E.

La actividad se desarrolló en la Sala Protocolar del Palacio Municipal, con la presencia de las familias adjudicatarias. Durante el encuentro, el Jefe Comunal destacó la importancia de continuar generando oportunidades de acceso a la tierra para los vecinos de Chacabuco. “En este momento difícil que vive el país desde el punto de vista económico, pudimos gestionar un crédito a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires que nos permitió adquirir quintas para su posterior subdivisión y sorteo entre los inscriptos”, expresó Golía.

Asimismo, recordó que el programa Chacabuco para Todos II contempla la adjudicación de 350 terrenos, los cuales son abonados por los beneficiarios mediante cuotas accesibles, facilitando así el acceso al lote propio y la posibilidad de construir un proyecto de vida para cada familia.

El sorteo se desarrolló con total transparencia y ante la presencia de los beneficiarios, quienes participaron de la asignación de las parcelas correspondientes a esta nueva etapa del programa habitacional.