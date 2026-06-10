Fútbol de Chacabuco: Comienza a definirse el campeonato de veteranos

El torneo de Fútbol Senior, categoría de 40-49 años años, que organiza Liga Deportiva de Chacabuco, comienza su etapa definitoria con la disputa de la liguilla. Será este jueves, en el estadio Isidro Toto Ranale, con los 8 clasificados de la primera etapa, en la que participaron 10 equipos divididos en dos zonas donde los 4 primeros clasificaron para la liguilla y el quinto de cada una quedó eliminado.

Por la zona número 1 clasificaron Racing, Argentino, Lyon Football Club, y San Miguel, quedando eliminado Rivadavia. En la zona 2 clasificaron San Martín, Nueve de Julio, River Plate, y Peña la 12. Fue eliminado Huracán.

El reglamento determina que los enfrentamientos en la liguilla sean a partido único y por eliminación, enfrentándose el primero de una zona con el cuarto de la otra, el segundo de una con el tercero de la otra, y viceversa.

Así, este jueves a las 19:00, San Martín jugará contra San Miguel; a las 20:15 Nueve de Julio lo hará contra Lyon Football Club; a las 21:30 Argentino enfrentará a River Plate; y a las 22:45 Racing contra Peña la 12.

También el reglamento estipula que en caso de empate al término del tiempo reglamentario, se definirá con tiros desde el punto penal.

Por su parte, la de categoría +50 años aún debe disputar la final, que se jugará el próximo lunes 15 feriado, a las 15:00, en la cancha de Racing, donde el local y River Plate se enfrentarán para saber quién se queda con la Copa Mauricio Paz.

Informe: Javier Galante