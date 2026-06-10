El Gobierno habilitó a los militares a hacer Uber o Rappi para sumar ingresos

El ministerio de Defensa tomó una determinación inédita y habilitó por primera vez en la historia que los integrantes de las Fuerzas Armadas tengan un segundo empleo. Es la alternativa que encontró en medio de la asfixia presupuestaria y la crisis salarial que golpea a todo el Estado Nacional en la gestión libertaria y también a los militares.
NOTA RECOMENDADA:
En lugar de subirles los sueldos, el Gobierno manda a los militares a hacer Uber o Rappi para sumar ingresos
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