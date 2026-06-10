Se vienen temperaturas muy bajas en el AMBA y en toda la provincia

La humedad sigue estancada en la atmósfera en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el centro provincial, por lo que la nubosidad continúa presente.

Durante la semana, las condiciones climáticas permanecerán sin modificaciones, con algunas lluvias aisladas, pero sin eventos de intensidad. De acuerdo a los pronósticos, recién el viernes podría darse un cambio de patrón, que vendrá de la mano de la rotación del viento al sector oeste. Este giro “favorecerá el ingreso de aire más seco, permitiendo dejar atrás gradualmente el ambiente húmedo que predominó durante las últimas semanas”.

El sábado, no obstante, los cambios continuarán: avanzarán dos masas de aire frío, acompañadas por vientos del sector sur, que posteriormente rotarán al este, que causarán un fuerte descenso de las temperaturas.

El domingo será un día extremadamente frío. Las temperaturas mínimas podrían ubicarse cerca de 1°C en distintos sectores del AMBA, mientras que las máximas apenas lograrían aproximarse a los 10 °C durante la tarde.

La masa de aire más fría y seca permitirá dejar atrás el ambiente húmedo y los cielos cubiertos.