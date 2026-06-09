Murió la actriz María Rosa Fugazot

A los 83 años, en la noche de un domingo de luto nacional, falleció la actriz María Rosa Fugazot, protagonista de la revista porteña, del cine y la televisión desde la década de los sesenta.

Fugazot debutó en teatro a sus 15 años y siguió sobre las tablas hasta sus últimos días con obras como Matar a mamá, junto a Inés Estéves y Florencia Raggi.

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