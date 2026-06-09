El 9 de junio se celebra el Día de las geólogas y los geólogos en la República Argentina. En esta fecha se rememora el día en que un grupo de profesionales, allá por el año 1947, se reunió por primera vez a fin de congregar a todos los colegas en una entidad profesional capaz de compartir ideas y capacidades y que fuese motivadora para las nuevas generaciones de geólogos argentinos.

Con el egreso de las primeras promociones de geólogos de las universidades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba y ante el desalentador panorama profesional -sumado a la competencia con los numerosos naturalistas extranjeros que fueron traídos a Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX-, Agustín Monteverde, Raúl Muller, Juan Candiani y Susana Brockmann fueron parte de los 12 geólogos que participaron de aquel primer encuentro y otro posterior, el 31 de julio de ese mismo año, en el que se gestó la idea del Centro Argentino de Geólogos (C.A.G.).

El CAG fue una entidad que agrupó a los profesionales geólogos en las distintas especialidades, representó y defendió las justas aspiraciones vinculadas al ejercicio profesional, profundizó el prestigio de la actividad y veló por la ética.

El 9 de junio de 1948, durante una Asamblea Extraordinaria en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, se instituyó el Día del Geólogo en correspondencia a la fecha de aquel primer encuentro que simbolizó el inicio del camino hacia la unión de todos los geólogos argentinos.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/