Chivilcoy: Unas 40 personas habrían sido estafadas a través de una falsa oferta laboral

Un grupo de aproximadamente 40 vecinos de Chivilcoy denunció haber sido víctima de una presunta estafa relacionada con una falsa oferta de trabajo que circuló a través de redes sociales. La convocatoria prometía empleo en una obra que supuestamente comenzaría esta semana en el barrio La Cristina, pero al llegar al lugar los interesados descubrieron que no existía ninguna contratación ni proyecto en marcha.

Según relataron los damnificados, el aviso se difundía por Facebook y solicitaba presentar antecedentes penales, fotocopia del DNI y el pago de un supuesto “seguro de vida” mediante una transferencia bancaria a una cuenta determinada.

Uno de los afectados, Darío Lucero, contó al programa Buenos Días de Radio Chivilcoy que decidió no realizar el depósito solicitado, aunque sí tramitó los antecedentes penales con la esperanza de acceder al empleo.

“Esto surge por una convocatoria que vimos en Facebook. Te pedían antecedentes penales, fotocopia del documento y después un seguro de vida que había que depositar. Yo no entré en eso, pero sí hice los antecedentes porque siempre sirven para otro trabajo”, explicó.

La necesidad de conseguir empleo llevó a decenas de personas hasta el barrio La Cristina. “Nos encontramos cerca de 40 personas esperando. Estuvimos casi una hora y el encargado de seguridad del barrio nunca tuvo información de que se fuera a hacer una construcción. No sabía absolutamente nada”, relató Lucero.

De acuerdo con la información brindada por el supuesto organizador, la empresa acababa de finalizar una obra en La Plata y comenzaría otra en Chivilcoy, motivo por el cual se encontraba seleccionando personal. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante la ausencia de responsables, los presentes comenzaron a sospechar que se trataba de un engaño.

Según trascendió, varias personas habrían realizado el depósito solicitado, por una suma cercana a los 10 mil pesos, lo que aumenta la preocupación entre los afectados.

El caso vuelve a encender las alarmas sobre las falsas ofertas laborales que circulan en redes sociales y que, aprovechándose de la necesidad de empleo, solicitan dinero o datos personales a los postulantes. Especialistas recomiendan desconfiar de cualquier propuesta que exija pagos previos para acceder a un trabajo y verificar siempre la existencia de la empresa que realiza la convocatoria.

Ahora se espera que los damnificados formalicen las denuncias correspondientes para que la Justicia pueda investigar e identificar a los responsables de esta presunta maniobra fraudulenta.

Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/