Arrancó en Chacabuco la Diplomatura en Formación Integral en Cuidados de Adultos Mayores

Esta importante propuesta educativa es gestionada y dictada por la Universidad Tecnológica Nacional, a través del Aula Chacabuco, bajo la dirección del licenciado Pablo Pannunzio.

La formación está destinada a cuidadores, enfermeros, acompañantes terapéuticos, propietarios de geriátricos y personas vinculadas al cuidado integral de adultos mayores.

En la apertura estuvieron presentes la Dra. Cecilia Grossi y el equipo docente integrado por la Lic. Analía Giménez, Lic. Yael Perroni, Lucía Della Bruna, Cecilia Dentatto, la Psicóloga Gabriela Agüero y Sabina Muñoz.