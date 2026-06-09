Básquet: Gran victoria de Porteño de Chacabuco en el Campeonato Pre Federal

El domingo por la noche se jugó una nueva fecha del Torneo Pre Federal de básquetbol y el Decano ganó en Chivilcoy: se impuso 66 a 64 a Gimnasia y Esgrima, y con este resultado, aprovechando las derrotas de San Martín y 9 de julio, quedó solo en el segundo puesto en la tabla de posiciones.

Porteño jugó un gran encuentro que finalizó empatado en 57 puntos en el tiempo reglamentario y luego, el alargue, no arrancó del todo bien, pero un gran trabajo de Gino Ferraro y de Emanuel Martínez Jahns, una de las figuras del equipo, hicieron que lo cerrara mejor que el local y por dos puntos se quedara con un triunfo tan valioso como necesario.

El partido se jugó en el centro Jorge Palmieri, el gimnasio de Gimnasia de Chivilcoy, y los árbitros fueron Martín Lequerica y Elías Piacentini, el primero de Saladillo y el segundo de la ciudad de Mercedes.

Por Porteño jugaron: Gino Ferraro 24, Octavio Gargaglione 0, Santiago Giraudo 8, Tomás Palomero 2, Lucas Pujado 2, Augusto Gennero 5, Tomás García 4, Emanuel Martínez Jahns 9, Bautista Monzón 0, Rafael D’Alfonso 0, Agustín Zotarelli 5, Agustín Acuña 7.

Posiciones: San Martín de Junín tiene 14 puntos; Porteño 13; Colón de Chivilcoy y 9 de julio de Junín 12; Los Indios de Junín, San Lorenzo de Chivilcoy y Gimnasia de Chivilcoy 10.

La próxima fecha tiene estos encuentros: San Lorenzo de Chivilcoy vs. Colón de Chivilcoy, Los Indios de Junín vs. Gimnasia de Chivilcoy, Porteño vs. 9 de julio de Junín y queda libre San Martín.

Informe: Javier Galante