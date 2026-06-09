Darío Golía agasajó con un almuerzo a los periodistas de Chacabuco por su día

Este lunes, el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó un almuerzo junto a periodistas locales en el quincho de la Sociedad Italiana.

El encargado de dar la bienvenida a los presentes fue Joaquín Alacio, coordinador de Prensa Política del Intendente Municipal, quien tuvo palabras de agradecimiento para el jefe comunal y para todos los periodistas que asistieron al encuentro. “Es muy lindo poder reunirnos, reconocer el trabajo diario de cada uno y compartir esta gran mesa de camaradería”, expresó.

Por su parte, Javier Estévez saludó a los trabajadores de prensa en su día y destacó el compromiso y la responsabilidad con la que desarrollan su tarea cotidiana. “Con muchos de ustedes he compartido un recorrido a través de los años. Quiero rescatar la labor que realizan llevando la información y la noticia, permitiendo también que podamos expresarnos desde nuestro espacio político con libertad. Ustedes son formadores de opinión y lo hacen siempre con mucha responsabilidad”, manifestó el funcionario.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo del Intendente Darío Golía, quien remarcó la importancia del rol periodístico en la comunidad. “Quiero agradecerles, saludarlos, desearles un feliz día e invitarlos a seguir construyendo, desde el respeto y el diálogo, la comunidad que todos queremos para Chacabuco, soñando y proyectando un futuro mucho mejor”, destacó el jefe comunal.

Asimismo, el veterano periodista Carlos Vita agradeció la iniciativa del Intendente y abogó para que sus colegas vuelvan a poner en marcha la institución que los nucleaba: el Circulo de Periodistas de Chacabuco.