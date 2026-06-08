Fútbol de Chacabuco: 9 de Julio se quedó con el Torneo Apertura

Este domingo, en el estadio Aldo Carena, se disputó la revancha por la final de la liguilla del Torneo Apertura Copa Mauricio Paz, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco.

El Lobo hizo pesar la localía y con un contundente 4 a 0 dio vuelta el 2 a 1 con el que River Plate había ganado el encuentro de ida.

El local jugó un gran partido y lo reflejó en la red con dos goles de Valentín Minchilli, uno de Francisco Furattini y el restante -ya sobre la hora- de Manuel Bruno. El árbitro fue Enzo Pereira Battistelli, de la ciudad de Lincoln.

Con este resultado, 9 de julio se adjudicó la liguilla, y como también había sido primero en la etapa clasificatoria, se quedó con el torneo Apertura lo que le asegura una final anual con el ganador del torneo Clausura, etapa que si también ganara 9 de julio, sería el campeón del año 2026.

Informe: Javier Galante