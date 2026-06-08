En Perú cuentan voto a voto para saber quién ganó la presidencia

Con más del 91% de las actas procesadas, los resultados están cerrados en las elecciones de Perú.

El sitio web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) refleja que, con el 91,553% de las actas procesadas, la diferencia entre los dos candidatos de la segunda vuelta presidencial peruana se ubica en 113.630 votos.

Los resultados parciales son los siguientes: La candidata derechista Keiko Fujimori se mantiene ligeramente por delante del representante de la izquierda, Roberto Sánchez, al conseguir el 50,329% de los sufragios frente al 49,671% que capitaliza su rival.

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