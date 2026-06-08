Cerca de un millón de personas despidieron al Indio Solari en Avellaneda

El Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico fue el lugar donde los argentinos pudieron despedir a su ídolo. «Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron», escribió la familia y convocó a «seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito».

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