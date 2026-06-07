“La prioridad del radicalismo bonaerense son los vecinos de la Provincia”

Lo dijo el nuevo titular del partido, Emiliano Balbín, una vez cerrados los comicios internos de este domingo. “La interna de nuestro partido quedó atrás, ahora empieza la etapa más importante, en unidad y de cara a los bonaerenses”, agregó.

Luego de los comicios internos que celebró la UCR de la provincia de Buenos Aires, donde en la gran mayoría de los distritos de proclamó la unidad (nueve de ellos sobre 135 lo definieron hoy en elecciones), incluso a nivel provincial, el electo titular del partido, Emiliano Balbín, saludó a todos, y señaló: “pasaron los comicios y la interna de nuestro partido ya quedó atrás. Quiero agradecer enormemente a cada militante y a cada vecino que participó; fortalecimos nuestra democracia interna y eso siempre es un orgullo”.

“Pero ahora empieza la etapa más importante” –continuó-, “La verdadera prioridad del radicalismo de la provincia de Buenos Aires no son nuestras discusiones para adentro, sino las realidades de cada uno de ustedes”.

“A partir de hoy nos van a encontrar trabajando unidos, con la fuerza de siempre, para resolver los problemas estructurales que todavía duelen y siguen sin respuesta. Vamos a trabajar para construir propuestas para combatir la inseguridad en nuestros distritos; mejorar la infraestructura vial; solucionar la crisis del IOMA; mejorar los hospitales y escuelas de nuestra Provincia”.

“La interna terminó. Ahora nos toca aportar ideas, caminar los distritos, y construir la Provincia que nos merecemos”, finalizó Balbín.