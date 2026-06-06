Avanza la digitalización de las farmacias

El Gobierno nacional dispuso un nuevo sistema digital para la dispensa de medicamentos en farmacias, que permitirá validar la identidad de los pacientes mediante herramientas electrónicas y reemplazará los registros en papel utilizados hasta ahora. La resolución 638/2026 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial, otorga un plazo de 180 días para que las farmacias adapten sus sistemas.

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