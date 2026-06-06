Reinaguraron la plazoleta Paseo de la Memoria en Chacabuco

El intendente Darío Golía encabezó este viernes el acto de reinauguración de la plazoleta Paseo de la Memoria, contigua a la Terminal de Ómnibus de Chacabuco. La ceremonia se dio en el marco de las actividades por el 25º aniversario de la creación de la Comisión Memoria y Justicia Chacabuco, y a 50 años del último golpe de Estado cívico-militar.

En la oportunidad se descubrió una placa en memoria de los ocho detenidos-desaparecidos de Chacabuco. El espacio cuenta además con un QR con información de cada una de sus historias, y con un mural, originalmente pintado por la artista Melina Slobodian (del colectivo artístico Rancho Urutaú) que a doce años de su realización fue restaurado por la artista chacabuquense Silvia Giménez.

Liliana Carnaghi fue la encargada de dar las palabras de bienvenida en la jornada, recordando la creación de la Comisión, así como también a la mencionada artista Melina Slobodian, fallecida en 2024.

Golía, por su parte, agradeció y homenajeó los 25 años de lucha de la Comisión Memoria y Justicia, resaltando aquellos primeros años, en los que las familias de los detenidos-desaparecidos comenzaron a reunirse para transformar el dolor individual en una causa colectiva, a pesar de quienes miraban para otro lado.

Luego de las alocuciones, los y las jóvenes del proyecto Jóvenes y Memoria, coordinado por el programa Envión y la Dirección de Juventud, compartieron canciones y poesías alusivas a la fecha.