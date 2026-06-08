8 de junio. Día Mundial de los Oceános

La asamblea general de la ONU proclamó esta celebración en el año 2009, con el objetivo de reconocer a los océanos como un factor importante e incluso decisivo, en la salud de nuestro planeta y crear conciencia en la opinión pública, sobre las consecuencias que la actividad humana está teniendo sobre ellos. Su instauración, responde al intento de poner en marcha un movimiento ciudadano mundial que instale en la agenda de gobiernos y empresas la necesidad de gestionar el océano y sus recursos de manera sustentable para poder preservar su belleza, riqueza y potencial.

NOTA RECOMENDADA:

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