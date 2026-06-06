6 de junio. Día de la Ingeniería Argentina

El 6 de junio de 1870 egresó, del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el primer ingeniero civil de Argentina: Luis Augusto Huergo; lo acompañaron en esa primera promoción otros once egresados.

Huergo realizó proyectos de ingeniería vinculados a la consolidación de la Argentina como nación: la canalización de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto para aumentar el caudal del Salado, el ferrocarril Pacífico de Buenos Aires a Villa Mercedes, y el puerto de San Fernando con un dique de carena que fue el primero construido en el país.

En 1876 fue nombrado director de las Obras del Riachuelo donde construyó un puerto para barcos de gran calado. Hasta entonces debían fondear a varios kilómetros de la costa. Luego de 1880, Huergo se vio involucrado como protagonista en un debate crucial sobre las características del nuevo Puerto de Buenos Aires. El diseño de Huergo era un sistema de dientes oblicuos instalado en el centro de la costa de la ciudad, con un canal de acceso desde el Riachuelo. Sin embargo el proyecto de Huergo fue rechazado, y el puerto fue construido, gracias a la aprobación del presidente Roca, según el diseño de eslabones presentado por Eduardo Madero, un comerciante con buenos contactos políticos, que logró que el Congreso aprobara otro diseño, hecho por un ingeniero inglés y financiado por capitales británicos. El puerto se construyó y llevó su nombre… pero no funcionó. En pocos años, quedó obsoleto.

Este día nos invita a rendir homenaje no solo a la figura pionera de Huergo, sino también a todos los ingenieros y las ingenieras que, al igual que él, han dedicado sus vidas a la innovación y desarrollo de nuestro país.