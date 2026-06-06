Maximiliano Pullaro sumó presión al Gobierno

El gobernador de Santa Fe participó este jueves 4 del acto de apertura de la 32ª edición de Agroactiva, la muestra más grande del agro que se lleva adelante hasta este sábado en Armstrong. En ese marco, volvió a exigirle al gobierno de Javier Milei por la baja de retenciones.

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