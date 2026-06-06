La despedida pública del Indio será el domingo

La despedida pública del Carlos «Indio» Solari será este domingo, aunque todavía no está confirmado el lugar ni la hora, informó la familia del artista.

«Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil», publicaron en la cuenta oficial del Indio.

Ante la negativa del Gobierno Nacional de realizar el velatorio en el Congreso o en Casa Rosada -ni de declarar luto nacional-, distintos lugares comenzaron a barajarse como posibilidad para la despedida del ídolo popular. Finalmente, se confirmó que se realizará este domingo.

Desde horas de la tarde, la familia del Indio había confirmado que no será en Parque Leloir.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/