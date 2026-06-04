La Policía Científica tendrá pronto su sede en Chacabuco

Así lo anunció el Intendente Municipal, Darío Golía, quien encabezó este miércoles una reunión de trabajo junto a la Comisario Lucrecia Fabiolo y la nueva Jefa de la Oficina Pericial de Policía Científica, Comisario Valeria Admiral, con el objetivo de avanzar en la organización de la próxima inauguración de la nueva dependencia de la Policía Científica en Chacabuco.

Del encuentro participaron además el Secretario de Gobierno, Javier Estévez, y el Subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna, quienes junto a las autoridades policiales diagramaron distintos aspectos vinculados a la puesta en funcionamiento de esta importante sede para la ciudad.

La nueva dependencia permitirá fortalecer las tareas periciales y de investigación, dotando a Chacabuco de mayores herramientas y recursos para el trabajo articulado en materia de seguridad y justicia.