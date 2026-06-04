El Hospital Municipal de Chacabuco incorporó dos nuevas lavadoras automáticas

Este miércoles, el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, anunció la llegada de dos nuevas lavadoras automáticas destinadas al Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen, en el marco del recambio de equipamiento del área de lavandería.

El jefe comunal destacó que “hacía muchos años que no se realizaba una inversión de estas características en la lavandería del hospital”, y remarcó la importancia de continuar fortaleciendo los servicios esenciales del sistema público de salud.

La adquisición de las máquinas demandó una inversión de 50 millone de pesos y fue realizada a través de los recursos provenientes de la Tasa de Salud.

En ese sentido, Golía señaló que “la Tasa de Salud seguirá siendo destinada a inversiones que permitan mejorar el funcionamiento y la calidad de atención del Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen”.