En Chacabuco también hubo movilización por el 3J

Este miércoles, en el marco del 11° aniversario de la primera movilización nacional con la consigna Ni Una Menos, y en sintonía con las masivas movilizaciones que se dieron en todo el país, en Chacabuco un nutrido grupo de vecinas y vecinos se manifestaron frente al Palacio Municipal e hicieron una caminata alrededor de la plaza San Martín.

A través de las consignas y los discursos, los manifestantes levantaron las consignas «Ni Una Menos», «Vivas nos queremos», o «El Estado es responsable», ésta última en relación con el abandono de las políticas de género y la desprotección hacia las diversidades.

La jornada tuvo un significado especial, pues en Córdoba se estaban velando los restos de Agostina, la adolescente de 14 años, reciente víctima de femicidio.