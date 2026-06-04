Kicillof firmó convenios con Valdés: “Venimos a poner en valor el federalismo”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, viajó este miércoles a la provincia de Corrientes, donde se reunió con su par radical, Juan Pablo Valdés. Los mandatarios firmaron convenios de cooperación en materia productiva, agraria y de integración comercial que, según explicaron, buscan fortalecer la articulación entre las provincias.

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