La industria automotriz volvió a desplomarse más de 20 puntos y se teme un colapso en el sector

La industria automotriz volvió a mostrar señales preocupantes en mayo. La producción nacional de vehículos alcanzó las 37.762 unidades, lo que representó una caída del 21,5% interanual, según informó este miércoles la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
NOTA RECOMENDADA:
La industria automotriz volvió a desplomarse más de 20 puntos y hay temor por un crack en la actividad
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