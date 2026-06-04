Básquet de la AJB: Porteño de Chacabuco perdió el primer «chico» de los play off por un punto

Este miércoles, en el marco de los play-offs del torneo Apertura que organiza la Asociación Juninense de Básquetbol, Porteño de Chacabuco, en el Gigante del Centro, cayó ante Sarmiento de Junín por un punto: 72 a 71. Esta derrota no estaba en los planes y menos jugando de local.

En un partido que fue muy parejo, como el marcador final lo indica, el Decano no tuvo un buen primer tiempo: se fue perdiendo 33 a 25, luego de dos parciales en contra de 17 a 14 y 16 a 11.

Luego del descanso, el entrenador Rodrigo Senra pudo acomodar un poco sus piezas para imponerse 24 a 16 en ese tercer cuarto y dejar el partido empatado en 49 para los últimos 10 minutos de juego. En un cuarto parcial muy parejo, que se definió 23 a 22, Sarmiento finalmente se quedó con la victoria.

En el equipo de Chacabuco el más destacado fue Tomás Palomero, uno de los refuerzos, que aportó 31 puntos, muy bien secundado por Emanuel Martínez Jahns y Augusto Gennero, como suele ocurrir en casi todos los partidos del Decano.

Ahora deberá ganar el segundo partido que se disputará en el gimnasio Roberto Juan Macario, en Junín, y forzar al tercer partido que se jugaría en el Gigante del Centro.

Porteño jugó con Gino Ferraro 0, Joaquín Castelao 0, Santiago Giraudo 6, Tomas Palomero 31, Martín Sekul 0, Augusto Gennero 12, Tomás García 0, Emanuel Martinez Jahns 14, Andrés Mateo Bentancour 0, Agustín Zotarelli 8, Rafael D’Alfonso 0.

Informe: Javier Galante