La UCR va a elecciones en nueve ciudades de la Provincia

El acuerdo entre los principales sectores internos que permitió que Emiliano Balbín encabece una lista de unidad que le permitirá convertirse en el próximo presidente de la Unión Cívica Radical bonaerense, no fue total: en nueve distritos del interior provincia habrá competencia el próximo domingo para determina las autoridades partidarias locales.

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