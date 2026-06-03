Publicación solicitada: 3J: Justicia por Agostina. Basta de violencia contra las mujeres, el Estado es responsable

3J: Justicia por Agostina. Basta de violencia contra las mujeres, el Estado es responsable

3/6, a las 16:00, en Plaza San Martín (frente a la municipalidad de Chacabuco)

A diez años del primer Ni Una Menos, las mujeres y diversidades volvemos a las calles en un contexto de agravamiento de la violencia de género, ajuste y desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y asistir a las víctimas. El femicidio de Agostina en Córdoba, sumado al de Dulce y las decenas de femicidios anuales, vuelve a poner de manifiesto una realidad dramática: cuando el Estado falla, las mujeres quedan desprotegidas y expuestas a la violencia más extrema.

Desde el gobierno nacional hasta los gobiernos provinciales y municipales, la respuesta frente a la violencia machista se caracteriza por la falta de recursos, la desatención de las denuncias, el vaciamiento de programas de asistencia y la ausencia de políticas integrales para proteger a quienes atraviesan situaciones de violencia. Esta responsabilidad estatal no puede ser ocultada detrás de discursos ni de promesas incumplidas.

“El 3 de junio representa en nuestro país un día de lucha para las mujeres y diversidades. En Chacabuco el municipio encubre violentos, siguen sin tomarnos las denuncias en la comisaría, no hay presupuesto para género y crecen los casos de violencia y abuso. Agostina podemos ser cualquiera de nosotras en cualquier parte del país. El Estado es responsable de su femicidio”, declaró Antonela Schettino, dirigente del Partido Obrero de Chacabuco.

La situación se agrava bajo el gobierno de Javier Milei, que ha profundizado el ajuste sobre áreas sensibles vinculadas a la prevención de la violencia de género, la salud y la asistencia social. El desmantelamiento de programas específicos, junto con un discurso oficial que niega o minimiza la violencia que sufren las mujeres y diversidades, genera un escenario de mayor vulnerabilidad para miles de personas en todo el país.

Pero la responsabilidad no recae únicamente sobre el gobierno nacional. Los gobiernos provinciales y municipales también son responsables cuando no garantizan el acceso a la justicia, cuando no destinan presupuesto suficiente para atender las denuncias, cuando las víctimas no encuentran respuestas en las instituciones y cuando se protege a los violentos mediante redes de encubrimiento e impunidad.

“Mientras se recortan recursos y se vacían las políticas públicas, las mujeres seguimos enfrentando situaciones de violencia sin protección efectiva. Cada femicidio evidencia el fracaso de un sistema que llega tarde o directamente no llega. Por eso reclamamos justicia por Agostina y por todas las víctimas de la violencia machista”, sostuvo Schettino.

A diez años del surgimiento de Ni Una Menos, el reclamo sigue vigente. Frente a un Estado que abandona a las víctimas y garantiza privilegios para los responsables de la crisis, resulta necesario fortalecer la organización independiente de mujeres y diversidades, impulsar la movilización popular y exigir presupuesto, asistencia integral y medidas efectivas para prevenir la violencia. Proponemos un Consejo Autónomo de Mujeres, que sea el movimiento de mujeres quien decida las políticas y administre los presupuestos para solucionar de fondo la situación. Las mujeres bolivianas a la cabeza de la rebelión popular nos marcan el camino.

Este 3 de junio, el grito de Ni Una Menos vuelve a resonar en las calles con fuerza en todo el país: justicia por Agostina, basta de femicidios y violencia machista. No una menos. El Estado es responsable. Fuera Milei.

Partido Obrero – Frente de Izquierda Unidad Chacabuco