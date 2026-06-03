Fútbol de Chacabuco: La punta del campeonato femenino cambió de manos

El pasado fin de semana se disputó una nueva fecha, la sexta, del Torneo Apertura Copa Mauricio Paz de Fútbol Femenino de Primera División, organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco. La jornada se disputó en el Estadio Ruperto Villarreal, del Club Rivadavia, y los resultados establecieron un nuevo puntero: Rivadavia.

El Celeste, que golió a San Miguel, se quedó con la punta del campeonato a falta de una jornada, aprovechando el empate de River y Argentino.

Argentino de Rojas ganó el segundo partido del campeonato. Fue a 9 de julio por 1 a 0. Jessica Pagani fue la autora del gol.

Rivadavia, en la goleada de la fecha, venció 9 a 0 a San Miguel. Martina Sequeira marcó cinco tantos, Eve Artieda dos, Lissina Medina y Jazmín Violante los dos restantes.

San Martín derrotó por la mínima diferencia a Huracán. El único gol del partido fue convertido por Valentina Echeverría.

River y Argentino empataron 2 a 2. Los goles millonarios fueron logrados por Milagro Cerri y Azul Rivas, mientras que Priscilla Zárate y Agustina Milione convirtieron para Argentino.

Posiciones: Rivadavia tiene 14 puntos; River Plate 13; Argentino 11; Huracán 9; San Martín 8; Argentino de Rojas 7; 9 de julio 4; San Miguel 0.

Informe: Javier Galante