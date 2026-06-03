Patricia Bullrich muestra los dientes

La senadora Patricia Bullrich presentó su renuncia como jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta, subiendo el tono de la interna libertaria. La exministra le propuso al presidente Javier Milei abandonar la titularidad del espacio libertario luego de los cruces en torno a los pliegos de los jueces. El planteo quedó “en deliberación”.

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