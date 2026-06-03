«Nos van a salir dólares de las orejas»

El jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, enumeró una serie de indicadores que a su juicio marcan una mejoría respecto a tiempo atrás y anticipó que en este escenario las compras de dólares del Banco Central se ubicará entre US$17.000 y US$24.000 millones.

NOTA RECOMENDADA:

https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/caputo-insiste-en-que-lo-peor-ya-paso-y-promete-que-nos-van-a-salir-dolares-de-las-orejas/