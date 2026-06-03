«Nos van a salir dólares de las orejas»

El jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, enumeró una serie de indicadores que a su juicio marcan una mejoría respecto a tiempo atrás y anticipó que en este escenario las compras de dólares del Banco Central se ubicará entre US$17.000 y US$24.000 millones.
NOTA RECOMENDADA:
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