Publicación solicitada: «¡Basta de violencia contra las mujeres y diversidades!»

¡Basta de violencia contra las mujeres y diversidades! MILEI es el responsable ideológico!

Milei y su corte de parásitos siembran el odio hacia las mujeres y diversidades por donde pasan. Usan al Estado para, en su nombre, difundir las mentiras más burdas con la intención de que su sola repetición y amplificación, las transforme en justificación de su política ultraconservadora de liquidar la idea de la emancipación de la humanidad como colectivo. Y reemplazándola por la legitimación de la esclavitud laboral y la opresión de las mujeres y diversidades.

Mientras tanto, los datos son alarmantes: un femicidio cada 36 horas, un intento de femicidio cada 26 horas, 19% de las víctimas había denunciado, ⁠70% de los agresores eran parejas o ex parejas, 46% ocurrió en la vivienda de la víctima y el 25% en la vivienda compartida. Para las diversidades la situación es también de riesgo constante: cada 38 horas se comete un ataque o crimen de odio, es decir, motivado por su identidad u orientación sexual. Estos datos son solo entre enero y abril del 2026.

El grito colectivo: Ni una menos

El 3 de junio del 2015 por primera vez en Argentina cientos de miles de personas en todo el país se movilizaron contra la violencia hacia las mujeres y los casos más extremos: los femicidios. Para exigir que se deje de hablar de “crímenes pasionales”, para gritar que cuando una mujer dice NO es NO. La consigna fue NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS. Levantamos nuestras voces por las que están y por las que ya no están. Y para que el estado deje de ser cómplice: exigimos presupuesto para implementar la ley contra la violencia hacia las mujeres, que se hagan estadísticas oficiales, por la creación de refugios, patrocinio gratuito y educación con perspectiva de género, entre otras demandas.

Este histórico movimiento social inclinó el “sentido común social” al sacar la violencia de género del ámbito privado, “personal”, al tomarlo como un reclamo de la mayoría de la sociedad. Mayoría social que empezó a acompañar a las mujeres que se atrevieron a denunciar, y transformarse de víctimas en luchadoras. Hoy es el caso de la actriz Thelma Fardin, que con gran valentía, pero también con un gran acompañamiento del movimiento, logró la condena de su abusador, Juan Darthés. El discurso negacionista de Milei y su gobierno tiene consecuencias Milei y Bullrich quieren eliminar la figura de femicidio. Buscan ocultar la diferencia entre un asesinato (que puede ser en ocasión de robo, accidente, pandillas, etc), generalmente perpetrados por desconocidos, de un femicidio (perpetrado en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres, mayormente realizados por conocidos: por parejas o exparejas). La diputada del PRO Carolina Losada, con el apoyo del gobierno, ha lanzado una campaña y un proyecto de ley para aumentar el castigo a un problema absolutamente marginal: las falsas denuncias solo cuando se refieren a violencia de género.

Los datos emitidos por el Consejo Federal de política criminal indican que solo el 0,09% de las denuncias son falsas, y de ellas sólo el 8% son sobre violencia de género. Las cifras dejan en claro que la única consecuencia de esta campaña es atemorizar a las víctimas (y a quienes las acompañan), silenciarlas para que no denuncien por temor a no poder “probar” la veracidad de las mismas. Esconder/invisibilizar femicidios y silenciar a las víctimas de violencia de género. ¡Es un gobierno cómplice de violentos y femicidas! Milei ha vociferado barbaridades frente a públicos masivos; en Davos emparentó la homosexualidad con la pedofilia; sus voceros en los medios de comunicación hablan de la diversidad como gente enferma que tiene que ser exterminada.

Todos estos ataques son la antesala a ataques como el triple lesbicidio de Barracas, o el brutal ataque de Samuel Tobares en Córdoba, entre tantos otros. La motosierra de Milei ataca doblemente a las mujeres y diversidades La motosierra de Milei también se ensaña contra las mujeres: desfinancia los ya paupérrimos programas de asistencia, como el programa “acompañar”, desmantela refugios, despide a las trabajadoras de la línea 144 de asistencia a víctimas de violencia de género. Y por supuesto precariza salarios y condiciones de trabajo dificultando la independencia económica para les que necesitan salir de hogares con violencia.

Milei y su corte misógina quieren que el estado legitime la familia patriarcal donde la mujer es la esclava doméstica, cuyo destino obligado es procrear y aceptar la violencia de género sin chistar. Por eso les indigna que podamos decidir cuándo queremos tener hijos y cuántos. Este modelo les garantiza a los capitalistas que la totalidad del trabajo de reproducción, cuidado, limpieza y cocina se realice en el ámbito doméstico: un trabajo no pagado que les permite mantener salarios paupérrimos haciendo a las mujeres esclavas del “hogar”.

Como de costumbre Milei apela a las mentiras: según su desquiciada mente la baja de la tasa de natalidad (fenómeno mundial desde el 2014) se debería a la legislación del derecho al aborto (que se logró en Argentina en el 2020). ¡Los Milei y compañía hacen difícil sobrevivir con un trabajo y pretenden decidir cuantos hijos tenemos las demás!

Por Luna, Mariel, Roxana, Pamela, Andrea, Sofia, Brenda, Morena, Lara, Agostina…por todes Este 3 de junio: a las calles en todo el país Roxana, Pamela, Andrea y Sofía fueron prendidas fuego en su hogar por un vecino lesbo odiante. Luna Y Mariel fueron asesinadas por el libertario Pablo Laurta, quien también secuestró al hijo de Luna. Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas y en situación de explotación sexual. Sofía Fernández fue víctima de travesticido en una comisaría de Pilar. Samuel Tobares fue golpeado brutalmente por la policía de Córdoba al grito de ¡puto de mierda!

Por elles y por todes este 3 de junio tenemos que levantar nuestras voces, nuestros carteles e inundar las calles y los lugares de estudio de todo el país. Porque la violencia contra las mujeres y diversidades MATA, porque el discurso y la motosierra de Milei tienen graves consecuencias. Porque sabemos que es en las calles donde ganamos todas nuestras conquistas, donde ganamos a la mayoría social para defender que somos dueñas y dueñes de nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Porque seguimos siendo Marea para defender el aborto legal, en cada caso de violencia, para escrachar a los jueces y funcionarios cómplices.

Porque al derecho a decidir de las mujeres y diversidades lo defendemos en las calles y en todas partes.

Porque al oscurantismo y el silencio ¡no volvemos nunca más!

Por un movimiento feminista de lucha en las calles, antipatriarcal y anticapitalista pero también junto a les trabajadores y la juventud por una sociedad socialista, libre de toda forma de opresión y explotación.

LAS ROJAS NUEVO MAS CHACABUCO