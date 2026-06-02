“Para nosotros la prioridad es enfrentar la política de ataque a los trabajadores del gobierno de Milei”

Así lo expresó a Chacabuco Noticias la diputada nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, Romina del Pla. La legisladora comentó cómo transcurrió el congreso partidario del Partido Obrero, cuáles son las prioridades en la agenda de la izquierda. También se refirió a la lucha de los docentes y al reciente femicidio de una menor ocurrido en Córdoba.

-Diputada nacional Romina del Pla, buen día, ¿cómo le va?

-¿Qué tal? ¿Cómo están?

-Muy bien. Acá estamos en contacto a través del Partido Obrero de Chacabuco. Agradecemos la gestión de Enrique Chilano y todos los integrantes del partido para hacer la nota.

-Sí, siempre están activos los compañeros de Chacabuco.

-Recientemente su partido ha transitado por el Congreso partidario. En principio queríamos abordar esta cuestión…

-Hemos realizado el fin de semana pasado el Congreso del Partido Obrero, el 30º Congreso del Partido Obrero, y bueno, ha sido muy importante el debate que tuvimos sobre el impacto brutal sobre la población trabajadora de las políticas de ajuste de Milei y de los gobernadores también, y en ese sentido, bueno, cómo reforzamos al ir a enfrentar estas medidas tan negativas, ¿no?, en materia de salario, de desempleo, de despido, de cierre de fábricas. Bueno, y en ese sentido hemos planteado la importancia de organizarnos, de intervenir en los conflictos y en las luchas que están en curso, apoyándolas. Así que este sábado hemos estado en un gran plenario obrero que realizó el Sindicato del Neumático, allí en la fábrica Fate, que lleva 103 días enfrentando su cierre. Va a haber una movilización el próximo 10 de junio, muy importante. Y en ese sentido me parece que tenemos por delante un desafío muy fuerte, que es justamente cómo pasamos por arriba de la política de contención, podríamos decir, ya casi de complicidad, de las centrales sindicales que dejan pasar todo. Hoy está el decreto de reglamentación de la reforma laboral, que realmente es muy negativo para los trabajadores y realmente nos parece que ahí las centrales han dejado pasar esto. Por eso es tan importante el sindicalismo combativo. Por supuesto también hemos registrado que hay una percepción y un reconocimiento cada vez más importante en la población en relación a que los que salimos a enfrentar estas políticas, sin dudarlo, somos los que integramos el Frente de Izquierda, y por eso en ese apoyo, en ese reconocimiento, también vemos la necesidad de dar un salto en la organización de esta respuesta al ajuste.

-¿El crecimiento registrado es hacia la figura de Myriam Bregman, o es hacia el espacio en general, es decir, hacia todos los partidos que integran el frente, los legisladores, y las demás estructuras?

-Yo creo que es combinado, no solo lo creo, sino que es como vemos que se manifiesta, es combinado: por un lado a todo el Frente de Izquierda, y por el otro lado hay una personificación en que fue la candidata a presidenta del FITU que es Myriam. Pero en ese punto, por ejemplo, ha habido otras encuestas de opinión que plantean, por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires, sin candidato, ¿A quién votaría para gobernador? Y aparece un guarismo muy importante: entre 9 y el 10%, lo cual demuestra que hay un reconocimiento de conjunto a la actividad del Frente de Izquierda. Entre otras cosas, acabamos de ganar el Sindicato Docente de la Matanza, con mi encabezamiento, lo cual también demuestra que hay un reconocimiento importante del rol que cumplimos en toda la lucha de los trabajadores. Eso me parece que es muy importante y por eso es que tenemos que intervenir ahora, porque acá el Frente de Izquierda no lo va a resolver con el apoyo de una figura, sino que es una fuerza política para intervenir cotidianamente en las luchas de ahora, no estamos esperando a ver qué pasa en la elección del año que viene.

-¿En ese sentido hay alguna prioridad, hay una situación que ustedes tengan como prioritaria, o es un abanico de situaciones que van gestionando todas a la vez?

-No, para nosotros la prioridad es enfrentar la política de ataque a los trabajadores del gobierno de Milei. Esa es la prioridad concreta y por eso estamos planteando comités de apoyo al Frente de Izquierda para sumar a todos esos sectores, activistas, trabajadores, jóvenes, jubilados, integrantes del colectivo de la discapacidad, que ven que hace falta organizarse e intervenir y que no se puede hacer así suelto, porque hay que concentrar la energía. Por eso estamos planteando comités de apoyo independientes, donde se sume toda la gente que no es militante en ninguno de los partidos del frente, que se pueda sumar con sus propuestas a organizarse y convocar a una gran asamblea nacional del Frente de izquierda que dimensione toda esta intervención. Nosotros somos partidarios de que hay que reforzar la lucha ahora, porque si no, ya vemos qué es lo que ocurre cuando los cómplices del gobierno, que se encuentran en todos los partidos, salvo en el Frente de izquierda, terminan dejando pasar que siga lo más tranquilo el Jefe de Gabinete, que no han querido convocar la sesión especial para votar la interpelación y la moción de censura. Entonces, ahora hay un Jefe de Gabinete completamente corrupto y ya parece una normalidad. Y no es una normalidad. Esto es algo que tenemos que enfrentar, porque después tiene efectos. Los efectos son que el gobierno, después de estar completamente paralizado, sale a la ofensiva y reglamenta la reforma laboral. Esto es muy negativo para todos nosotros.

-Hay situaciones complejas en toda América Latina en este momento: Chile, Colombia, donde parece que la ultraderecha puede ganar las elecciones presidenciales, y Bolivia, donde el equivalente a Milei ha durado seis meses. ¿Por qué, haciendo un paralelo entre Bolivia y nuestra situación, acá parece que Milei llega tranquilo a su final de mandato?

-Nosotros reivindicamos enormemente la lucha del pueblo boliviano. Creemos que esta rebelión del pueblo boliviano contra el ajuste, la motosierra de este presidente, Rodrigo Paz, es lo que tendría que pasar en la Argentina. Nosotros lo hemos hecho en la medida de nuestras posibilidades: el proceso de los sindicatos combativos, del movimiento piquetero, pero la diferencia es que en Bolivia la Central Obrera está siendo parte integrante de los piquetes que se desarrollan, y de la huelga general. Entonces, el punto es que acá en la Argentina, las centrales sindicales han sido elementos de contención de la situación, de salir a fondo con un plan de lucha. Esto a nosotros nos parece importante porque demuestra que las medidas tienen que ser contundentes, nos parece que son claves los métodos históricos de la clase obrera: el piquete, la huelga general, y salir a enfrentar a estos gobiernos que nos quieren hacer retroceder tanto en nuestras condiciones de vida. Así que nos parece que es muy importante y que tanto en Bolivia como en la Argentina está planteado enfrentar a estos gobiernos porque son incompatibles con las condiciones de vida más elementales.

-También usted es protagonista de lo que sucede con la lucha universitaria por la Ley de Financiamiento que sigue estancada. ¿Cómo va a evolucionar esta situación?

-En el ámbito universitario está claro que el gobierno está incumpliendo las leyes y que la única manera de obligarlo a que las tenga que cumplir es desenvolver a fondo este proceso de lucha. Ya hemos visto que la vía judicial, la negociación de los rectores, todo eso no va a ningún lado. En ese punto reivindicamos ampliamente las tomas de los colegios CArlos Pellegrini y Nacional Buenos Aires por parte de los estudiantes que están poniendo negro sobre blanco cuál es la realidad que se está atravesando en una universidad a la que el gobierno está vaciando. No las puede cerrar directamente porque, obviamente, sería demasiado escandaloso, pero el vaciamiento es cotidiano, con lo cual termina generando un efecto similar porque se van docentes todos los días de las universidades, porque es imposible sostenerse con esos salarios que han perdido el 50% del poder adquisitivo en promedio. Y por otro lado, como están congeladas las becas, como se sigue recortando en materia de infraestructura universitaria y demás, cada vez es más difícil el acceso. Entonces, por diversas vías se va generando ese vaciamiento para ponerle un límite a la posibilidad de acceso de las y los jóvenes a los estudios universitarios. Todo esto hay que enfrentarlo, hay que denunciarlo, hay que desenvolver a fondo ese plan de lucha que tiene que ser acompañado por el conjunto de la población, como ya ha sido. Yo venía hablando de la contención, recordemos que después de aquella primera gran marcha universitaria se demoró muchísimo en convocar la segunda, y los golpes hay que darlos en caliente, y hay que acompañar a la docencia universitaria que está peleando, a los estudiantes que están peleando, para que se cumpla la ley y la universidad siga siendo el derecho y la conquista que hemos logrado en este país.

-¿Usted dice que deberían haberse tomado facultades?

-Por supuesto, a esta altura ya tendría que estar desenvuelto a fondo el proceso de lucha masivo. Pero acá los estudiantes no deberían ser la cabeza de este proceso. Pueden serlo perfectamente, pero acá deberían estar los gremios docentes, los rectores, todos enfrentando muy fuerte al gobierno y no tirando largas. Este es un problema,y vuelvo al tema de los cómplices: recordemos que en febrero hubo toda una maniobra en la que algunos rectores fueron a negociar la modificación de la Ley de Financiamiento, pero no lo pudieron sostener porque otras comunidades universitarias los pusieron en evidencia. Este método con el cual los gobernadores justifican negociar y dejar pasar ataques brutales a la población, con el cual algún rector intentó maniobrar, es inadmisible. Acá nos quieren llevar a la esclavitud, nos quieren llevar a perder el acceso a la salud y a la educación. Esto no puede ser admitido, esto hay que rechazarlo de plano.

-Por último le consulto sobre el hecho de las últimas horas ocurrido en Córdoba, donde se cometió este femicidio con una piba de 14 años. ¿Cuál es su visión personal, o en todo caso la posición de su espacio al respecto?

-Por supuesto que estamos completamente conmocionados por esta situación de Agostina, y también de Dulce, otra joven cuyo cuerpo fue encontrado en Misiones, que también estaba desaparecida. Esto nos demuestra que el tema está lejos de ser un caso aislado. Esto es una situación que se viene arrastrando desde hace muchísimos años y no ha habido ninguna solución a pesar de que ha pasado a ser parte de la agenda pública. Contra la idea del gobierno que dice que disminuyeron los femicidios, y no sé qué, acá se sigue matando una mujer cada 31 horas. Una mujer cada 31 horas. Esto es gravísimo y el Estado y los gobiernos son responsables de esto. Son responsables porque estamos con una campaña del gobierno nacional que trata de disuadir las denuncias, porque le dan aire al asunto de la falta de denuncias, y entonces todo eso tiene que ver con una política para que quien tiene que ir a denunciar se asuste y no lo haga. Se han recortado todas las políticas del sostenimiento que ya eran muy limitadas, pero incluso este gobierno ya las anuló. El tema es muy grave porque estamos frente a un gobierno negacionista. Ellos dicen que no hay violencia de género, que hay crímenes pasionales. Esta es una cuestión de enorme gravedad. De hecho, todavía el caso de Agostina no está caracterizado como femicidio. Esto nos tiene que llevar a que la movilización que ya estaba prevista para el próximo miércoles 3 de junio, que es la fecha del Ni Una Menos, sea la fecha donde ponemos en la agenda pública que no queremos que nos maten, que no queremos que nos violenten, que no queremos que nos ataquen por ser mujeres o por ser integrantes de alguna diversidad sexual, y que no queremos agresión hacia las niñeces. Así que llamo a que vayamos masivamente a las movilizaciones que va a haber en todo el país, en todas las localidades, planteando que tienen que detenerse los femicidios, que tiene que haber justicia para cada uno de los casos, por Agostina, por Dulce, por cada una de las mujeres asesinadas víctimas de femicidios y de las que el Estado es responsable.

-Romina del Pla, diputada nacional del Frente de Izquierda, integrante del Partido Obrero. Le agradecemos estos minutos que le ha dedicado a la audiencia de Chacabuco Noticias Radio. Por hoy gracias y será hasta la que viene.

-Muchas gracias a ustedes y a disposición.