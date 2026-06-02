Motociclismo: Chacabuco estuvo presente en la 5ª fecha del CAM

El pasado fin de semana se disputó la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motociclismo. Esto fue en la ciudad de Santa Fe, en el circuito Jorge Marengo, y allí tres chacauquenses estuvieron presentes: Marcos Barrios, Ezequiel Artola y Manuel Frontera, en distintas categorías.

Este evento, como siempre, es organizado y fiscalizado por la Federación Regional 4 de Motociclismo Deportivo de la provincia de Santa Fe.

En la categoría 125 Graduados corrió Marcos Barrios. Hubo 14 pilotos inscriptos y en la clasificación general el chacabuquense terminó sexto.

El mejor tiempo fue para Tobías Martínez, de Idiazábal. Barrios terminó a 234 milésimas del poleman. Luego hubo una serie a 12 vueltas; Barrios llegó tercero. Y por último, en la final de esta categoría, el chacauquense arribó en tercer lugar y sumó buenos puntos para el campeonato. El ganador fue el experimentado Maximiliano Varas, de Villa María.

En 150 internacional, participaron Ezequiel Artola y Manuel Frontera, donde hubo 28 corredores inscriptos. Artola, en la clasificación general, terminó décimo tercero, en tanto que Manuel Frontera se ubicó décimo quinto. El más rápido en esta categoría fue Ulises Chiavotto, de Rafaela. Más tarde, debido a la cantidad de pilotos, hubo dos series, que también se corrieron a 12 giros, y los dos chacauquenses participaron en la primera. Frontera terminó en el sexto puesto y Artola llegó noveno. Con este resultado, Artola debió correr el repechaje para ver si participaba en la final; finalizó tercero y corrió la final a 20 vueltas de esta categoría, donde Frontera terminó en el puesto número 12 y Artola en el 16. El ganador fue el rufinense Segundo Pelucio.

En la categoría 450 cc Internacional, Marcos Barrios fue el protagonista de los chacauquenses que participaron, también lo hizo Ezequiel Artola. Hubo 30 corredores en pista. Barrios fue quinto en la clasificación general, mientras que Artola terminó vigésimo segundo. El más veloz fue otro de los reconocidos pilotos a nivel nacional: Matías Lorenzato, de Mina Clavero.

También en esta categoría hubo dos series a 12 giros, donde Barrios terminó sexto y Artola duodécimo. Ambos pilotos chacauquenses compartieron la primera serie. La final, que se corrió a 25 vueltas, fue ganada por Juan Martín Vigagnoni, piloto de San Justo, provincia de Entre Ríos. Barrios terminó en el quinto lugar y volvió a sumar buenos puestos, en tanto que Artola no participó de la final.

La sexta fecha de este Campeonato Argentino de Motociclismo se va a correr el 20 y 21 de junio, en el circuito de Colonia Belgrano.

Informe: Javier Galante