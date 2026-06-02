Citaciones del Juzgado de Faltas de Chacabuco

Las personas que se detallan a continuación deberán concurrir al Juzgado de Faltas Nº 1, sito en calle San Martín Nº 81 -1er piso- de Chacabuco, en el horario de 8:30 a 11:00, por motivos que se les comunicarán.

Álvarez, Raúl Eduardo

Spataro, Gonzalo Rafael

Nicoletti, Enzo Adrián

Cammardella, Darío Sebastián

Cocco, Gustavo Rubén

Ampuero S.A.

Deberán hacerlo en forma urgente a fin de regularizar su situación.