Citaciones del Juzgado de Faltas de Chacabuco

Mates y Noticias
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Las personas que se detallan a continuación deberán concurrir al Juzgado de Faltas Nº 1, sito en calle San Martín Nº 81 -1er piso- de Chacabuco, en el horario de 8:30 a 11:00, por motivos que se les comunicarán.

Álvarez, Raúl Eduardo
Spataro, Gonzalo Rafael
Nicoletti, Enzo Adrián
Cammardella, Darío Sebastián
Cocco, Gustavo Rubén
Ampuero S.A.

Deberán hacerlo en forma urgente a fin de regularizar su situación.

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