Molino Chacabuco recibió el Certificado de Aptitud Ambiental

Este martes, la Dirección de Habilitaciones del Municipio de Chacabuco, a cargo de Walter Arozamena, en conjunto a la Dirección de Protección Ambiental, a cargo de Florencia Aducci, hicieron entrega del Certificado de Aptitud Ambiental a la empresa Molino Chacabuco, acreditando el cumplimiento de los requisitos y normativas ambientales vigentes y reafirmando la importancia de trabajar de manera responsable y en armonía con el entorno.

Desde las áreas mencionadas, destacaron el acompañamiento y la dedicación de las autoridades del Molino Chacabuco, Paola Crespín (Jefa de Sustentabilidad), Carlos Basile (Jefe de Abastecimiento), Néstor Alonso (Gerente Industrial) y Clara D’Acciavo (Coordinadora de Sustentabilidad), cuyo trabajo y compromiso fueron fundamentales para alcanzar este importante logro.