Darío Golía acompañó a los Bomberos Voluntarios de Chacabuco en su día

El Intendente Municipal de Chacabuco participó este martes del acto por el Día del Bombero Voluntario, celebrado en el Cuartel de la institución. En primer término, el Jefe Comunal, junto al Jefe del Cuerpo Activo, Esteban Cipollone y el Presidente de la Institución, Marcelo Cuozzo, izaron las banderas nacional y bonaerense para luego dar paso al Himno Nacional.

Tras ello, Golía tomó la palabra, agradeciendo por el compromiso y el trabajo a todos los Bomberos presentes, manifestando: “A todos, feliz día en esta jornada tan especial. Primero agradecerles en nombre de la Municipalidad y en nombre de la comunidad de Chacabuco por el trabajo y la entrega permanente por nuestra sociedad. Quiero recordar también a los Bomberos que hoy no están con nosotros, por esta noble tarea que tiene que ver con la vocación”.

Haciendo hincapié en la vocación de servicio, el Intendente continuó: “Cuando hablamos de vocación en nuestras actividades, hablamos de un llamado, un llamado a trabajar por el otro. Y ustedes eligieron esto: cuidar, salvar y proteger a la comunidad. Gracias por eso”.

El acto contó con la presencia del cuerpo activo de Bomberos, Reserva, Cadetes, Comisión Directiva de la institución, familias y autoridades del Gobierno Municipal.