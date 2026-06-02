Comenzó la obra de pavimentación en el barrio Procrear de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, recorrió este martes el inicio de las obras de pavimentación en el barrio Procrear de la ciudad. Es un tramo de cuatro nuevas cuadras sobre calle Santiago del Estero, entre Discépolo y Calle 638.

“Hoy estamos en el corazón del barrio Procrear, en donde se está comenzando la primera cuadra de cuatro que se realizarán de pavimentación sobre calle Santiago del Estero. Estamos muy contentos de avanzar con más obras, más servicios, estando cerca de la gente y fundamentalmente cambiando la estructura de nuestros barrios”, resaltó el Intendente.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Javier Estévez, expresó: “es una obra muy importante. Estamos hablando con los vecinos, cómo va a cambiar la calidad de vida, con la accesibilidad gracias al asfalto, una obra pedida desde hace muchos años y que gracias a la gestión se puede llevar adelante”.

En paralelo a la obra de pavimentación, se lleva adelante también la extensión de la red de gas natural. Dicha obra se encontraba trabada y tras la gestión del Intendente Golía, se logró conseguir que la empresa se haga cargo del costo de la válvula correspondiente, que previo a la gestión debían pagar los vecinos y vecinas del barrio.