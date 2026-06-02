La interna peronista vuelve a colarse en la discusión por el reparto de fondos municipales

En un contexto de crisis y asfixia financiera que golpea tanto a la provincia de Buenos Aires como a cada uno de sus municipios, intendentes de distintas fuerzas políticas pidieron que se modifique la Ley de Endeudamiento 15.561, que, entre otras cosas, creó el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, para que el 100% de los recursos que se reparten entre los 135 distritos sean de «libre disponibilidad».

La presión de los jefes comunales llegó a la Legislatura bonaerense, donde el diputado Diego Garciarena (UCR) presentó un proyecto para modificar la legislación vigente que despertó una nueva polémica.

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