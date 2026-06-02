“En Argentina, bajo este gobierno, la vida de las pibas importa muy poco”

El colectivo Ni Una Menos (NUM), integrado por diferentes organizaciones, brindó este lunes una conferencia de prensa de urgencia para convocar a la marcha del 3J y para repudiar el desempeño de la justicia en la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba .

“Es importante dar un mensaje transversal desde todos los sectores para decir y para denunciar que en Argentina, bajo este gobierno nacional, que también tiene otros ejemplos en las provincias, la vida de las pibas importa muy poco. Eso es lo que estamos viendo”, expresó Luci Cavallero, referente de NUM.

«Hemos catalogado a este femicidio como una desidia organizada desde el Estado, desde un Poder judicial principalmente, que no buscó o que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que requerían. Un Poder Judicial, que además, cuando tiene que exponer un fiscal para explicar cómo fue la búsqueda y cómo fue el hallazgo del cuerpo un momento donde podrían haber hecho una pedagogía que explique lo importante que es la vida de una piba, terminan felicitando a un perro. No podemos estar calladas ante esta realidad”, afirmó el referente.

Cavallero también se refirió a lo expresado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva: “El gobierno nacional, a través de su ministra Monteoliva salió a hablar de la reducción de la cifra de femicidios. Queremos decir que está buscando desconocer la realidad de las violencias y de evaluar con porcentajes cuando estamos hablando de vidas concretas”, dijo.