2 de junio. Día Nacional del Bombero Voluntario

Este 2 de junio, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) celebra un nuevo aniversario de una historia construida a partir del compromiso, la solidaridad, capacitación, profesionalismo y esfuerzo al servicio de sus comunidades.

La historia comenzó en 1884, cuando un incendio en el barrio de La Boca movilizó a vecinos que, liderados por Tomás Liberti y su hijo, organizaron una cadena humana para combatir las llamas. Aquella acción espontánea y solidaria dio origen al primer Cuartel de Bomberos Voluntarios de la Argentina y sembró las bases de un movimiento que continúa creciendo hasta nuestros días.

Actualmente, 66.000 bomberas y bomberos voluntarios integran el SNBV prestando servicio de primera respuesta en el 80% del territorio nacional y brindando cobertura a más de 46 millones de argentinos.

Ser bombero voluntario es mucho más que acudir a una emergencia. Es formar parte de una institución que acompaña a las comunidades todos los días, promoviendo la prevención, educando sobre los riesgos y fortaleciendo los lazos solidarios que sostienen a la sociedad.

Por eso ser bombero voluntario es una forma de vivir. Es transformar la vocación en acciones concretas que hacen la diferencia todos los días con abnegación, sacrificio y desinterés.

¡Feliz Día!