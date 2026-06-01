Lincoln fue sede de un intercambio internacional del programa economía de comunión

Lincoln fue escenario, durante la semana pasada, de una jornada de intercambio internacional en el marco del programa Economía de Comunión, una iniciativa promovida por la Iglesia Católica que impulsa modelos económicos basados en la solidaridad, la reciprocidad y el bien común.

La actividad tuvo lugar en la sede de “Cáritas Parroquial” local y contó con las participaciones del intendente Salvador Serenal; el obispo de Nueve de Julio, Ariel Torrado Mosconi; académicos; empresarios; y profesionales provenientes de Eslovaquia, Francia, Rusia, Corea del Sur, Perú y Venezuela.

Durante la jornada se generó un espacio de intercambio de experiencias vinculadas con el desarrollo social, económico y comunitario. En ese marco se presentó el programa de autoconstrucción de viviendas, que se desarrolla mediante un convenio entre “Cáritas” y la Municipalidad de Lincoln, destinado a la construcción de veinticinco casas sociales en el barrio Eduardo Donato Mango.

Tras el encuentro, Serenal valoró que Lincoln haya sido parte de esta propuesta internacional que se había desarrollado de manera simultánea en veinte ciudades argentinas y en otras dieciséis de países como Ecuador, Brasil, Chile y Paraguay.

El jefe comunal destacó especialmente la mirada humanista que impulsa Economía de Comunión, y sostuvo que el desarrollo económico debe estar orientado al bienestar de las personas, y no únicamente a indicadores financieros.

“No hay posibilidades de un futuro armonioso si no tenemos el coraje y la grandeza de colocar a la persona delante de cualquier política pública que impulsemos”, expresó el intendente durante su intervención.

Asimismo, consideró que los desafíos actuales requieren dejar de lado intereses individuales y recuperar proyectos colectivos que promuevan la igualdad y la transformación social. “El futuro se construye dejando atrás mezquindades, los intereses individuales, y volviendo a pensar en proyectos colectivos, solidarios y que se fundamentan en el amor y la transformación de la vida de las personas con un mayor sentido de igualdad y justicia”, enfatizó.

La Economía de Comunión (EdC) es un movimiento internacional fundado en mayo de 1991 por Chiara Lubich en la ciudad brasileña de São Paulo. La propuesta había surgido dentro del Movimiento de los Focolares, y promueve una cultura económica basada en la comunión, la gratuidad y la reciprocidad como alternativas a los modelos económicos centrados exclusivamente en la acumulación y el lucro.

La iniciativa está integrada por empresarios, trabajadores, consumidores, investigadores, organizaciones y ciudadanos comprometidos en la construcción de una economía orientada al bien común y la reducción de las desigualdades sociales. Uno de sus principios fundamentales consiste en compartir parte de los beneficios obtenidos para contribuir a la erradicación de la pobreza, fortalecer proyectos comunitarios y promover una cultura del dar.

A lo largo de más de tres décadas, la Economía de Comunión se ha expandido a distintos países y continúa desarrollando proyectos vinculados con el desarrollo humano, la inclusión social y la construcción de relaciones económicas más solidarias.

La celebración de este encuentro en Lincoln permitió visibilizar experiencias locales de trabajo comunitario y fortalecer los vínculos con referentes internacionales que impulsan modelos de desarrollo centrados en la dignidad humana, la cooperación y la justicia social.

Fuente: https://lapostadelnoroeste.com.ar/