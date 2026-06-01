Provincia inauguró el Centro de Salud Nº 205

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en articulación con el Ministerio de Salud bonaerense, finalizó el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “René Favaloro”, en el partido de General Guido que beneficiará a más de 3 mil habitantes de la comuna.

La obra consistió en la ejecución de un edificio de 506 m² en total, con 6 consultorios para la atención clínica general, ginecológica y odontológica. Además, de vacunatorio y farmacia.

La infraestructura se organizó en tres sectores: administración e ingreso de pacientes; área de consultorios con enfermería y Salón de Usos Múltiples con acceso independiente. Asimismo, cuenta con un acceso diferenciado para ambulancias, ingreso de servicio y un hall central que articula la circulación y las áreas de espera.

“Ya tenemos 205 Centros de Atención Primaria de la Salud inaugurados en la Provincia”, aseguró Katopodis, y agregó: “Cada nuevo CAPS que finalizamos en un barrio significa más acceso para las familias, más prevención y una mejor atención”.

“Estas obras fortalecen la red sanitaria, complementan el trabajo de los hospitales públicos y garantizan el derecho a la salud para miles de bonaerenses”, concluyó.

El nuevo CAPS permitirá mejorar la calidad de la cobertura sanitaria pública en el primer nivel de atención en el partido de General Guido, brindando condiciones edilicias óptimas y renovadas para que el acceso a la salud sea confortable e inmediato para las vecinas y los vecinos de ese municipio y de otras localidades rurales cercanas.

Este espacio, ofrecerá diversas prestaciones de atención primaria, facilitando la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento de diversas patologías, y permitirá descentralizar el servicio médico, aliviando la demanda sobre los hospitales de mayor complejidad de la zona.

Desde diciembre de 2019, el MISP y el Ministerio de Salud ya inauguraron 205 Centros de Atención Primaria de la Salud en toda la provincia, continúan con la ejecución de otros 8 y avanzan con proyectos en circuito.

Las intervenciones consisten en la construcción de nuevos centros de salud, y en trabajos de ampliación, refacción, remodelación y/o refuncionalización de edificios ya existentes para fortalecer el primer nivel de atención sanitaria en toda la provincia.