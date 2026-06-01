Escapó atada y desnuda: habló la joven que había denunciado a Barrelier en 2025

La joven que denunció en mayo de 2025 a Claudio Barrelier, antes del crimen de Agostina Vega, habló por primera vez y dio un estremecedor testimonio sobre el episodio por el que el hombre fue imputado por privación ilegítima de la libertad.

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