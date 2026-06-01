Escapó atada y desnuda: habló la joven que había denunciado a Barrelier en 2025

Mates y Noticias
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La joven que denunció en mayo de 2025 a Claudio Barrelier, antes del crimen de Agostina Vega, habló por primera vez y dio un estremecedor testimonio sobre el episodio por el que el hombre fue imputado por privación ilegítima de la libertad.

NOTA RECOMENDADA:

https://www.cadena3.com/noticia/la-mesa-de-cafe/escapo-atada-y-desnuda-hablo-la-joven-que-habia-denunciado-a-barrelier-en-2025_557427

 

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