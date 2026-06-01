Def Leppard regresa a Argentina para un show en el Movistar Arena

La emblemática banda británica volverá a pisar suelo argentino el próximo 5 de noviembre, en un concierto que se llevará a cabo en el Movistar Arena. Este evento forma parte de una gira que abarcará varios países de Sudamérica y México.

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