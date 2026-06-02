El Municipio de Chacabuco sumó tres cuadras más a la iluminación LED

Este lunes, el Intendente Municipal, Darío Golía realizó dos inauguraciones de luminarias LED en distintos sectores de la ciudad. La primera correspondió a dos cuadras sobre calle Vicente López, entre Ituzaingó y Pueyrredón. Más tarde, el jefe comunal se trasladó a calle Olavarría, donde quedó inaugurada una cuadra entre Bonini y Fages.

Golía destacó el acompañamiento de los vecinos en cada inauguración y aprovechó la oportunidad para agradecer la paciencia de quienes esperaban estas obras, remarcando que las nuevas luminarias generan mejor visibilidad, mayor seguridad urbana y optimizan el tránsito en cada sector intervenido.

Asimismo, señaló que la incorporación de tecnología LED permite un importante ahorro energético para el municipio, reduciendo los costos que se abonan por consumo eléctrico a la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco.

En la calle Olavarría tomaron la palabra dos vecinos del barrio. En primer término lo hizo “Chino” Benac, quien agradeció al Intendente por haber llevado “la luz blanca” al sector y expresó que “para quienes necesitamos ver bien por dónde vamos de noche, esto es una obra de calidad”.

Por su parte, Sergio Dopazo también agradeció el trabajo realizado y tuvo palabras de reconocimiento para el municipio. “Estamos contentos los vecinos, la calle cambió. Hoy podés llegar a las dos o tres de la mañana y se puede transitar tranquilo”, expresó, agradeciendo además el esfuerzo de los trabajadores de la Cooperativa Eléctrica. “Acá estamos disfrutando estas luminarias. Gracias a todos”, concluyó.