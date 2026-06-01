Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella irán a segunda vuelta en Colombia

Los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, luego de que ninguno superara el umbral de la mitad más uno de los votos en los comicios celebrados este domingo 31 de mayo.

Durante la jornada democrática, el abogado de ultraderecha se impuso en el primer lugar tras obtener 10.338.440 de los votos, equivalentes al 43,73 %; mientras que el candidato de izquierda fue votado por 9.673.390 personas, lo que se traduce en 40,91 % del apoyo popular.

La Registraduría Nacional de Colombia reportó un 57,77 % de participación, lo que equivale a 23.933.224 votantes que acudieron a las urnas. Esta cifra supera el 54,9 % registrado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

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