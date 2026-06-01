Fútbol de Chacabuco: River Plate sacó ventaja en la primera final de la liguilla

En la tarde del domingo, el estadio de River Plate fue el escenario de la primera final de la liguilla del torneo Apertura, Copa Mauricio Paz, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco. Fue victoria del local, el equipo que dirige Juan Tesón, por dos goles contra uno.

En un partido de trámite parejo, el Millonario lo pudo dar vuelta, ya que en el primer tiempo, Manuel Bruno anotó para el Lobo que se fue ganando en esa primera etapa, en las que hubo pocas situaciones de gol.

En el complemento, y en pocos minutos, Franco Stella, el número 9 de River Plate, aprovechó algunos errores defensivos de 9 de Julio y marcó los dos tantos para que River diera vuelta la historia y se quedara con un triunfo muy importante de cara a la revancha, que se va a jugar el próximo domingo, en el estadio Aldo Carena.

El árbitro del partido fue Joel Rivero Ratto, de la ciudad de Junín.

River formó con Valentín Cayssials, Lautaro Cerella, Alan Cataldo, Benjamín Cieri, Agustín Saini, Gastón París, Brian Bisso, Alejo Falgari, Franco Stella, Thiago Salgado y Brian Figueroa. Estuvieron en el banco de relevos Lionel Fernández, Federico Suan, Ramiro Gianelli, Gerónimo Iriart, Valentino Placibat, Martino Caraccio y Nicolás Poy.

Por el lado de 9 de julio jugaron Emmanuel Keiser, Máximo Puglisi, Esteban Estupielo, Gabriel Cicercha, Santiago Tamburini, Nicolás Mateos, Valentín Minchilli, Agustín Bruno, Manuel Bruno, Eric Palleros y Juan Ignacio Navarro. Como suplentes lo hicieron Lionel Coronel, Santino Monserrat, Manuel Zanardi, Juan Máspoli, Renzo Echeverría, Ramiro Morra, y Santiago Celay.

Informe: Javier Galante