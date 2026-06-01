Los patentamientos de autos cayeron 25,6% en mayo

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que los patentamientos de vehículos automotores fueron de 41.921, un nivel 25,6% menor al del mismo mes de 2025, cuando salieron de los concesionarios 56.319 unidades.

Los patentamientos también cayeron un 12,2% en la comparación con abril de este año cuando se registraron 47.730 operaciones.

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