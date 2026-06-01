1° de junio. Día Mundial de la Leche

El 1° de junio es el Día Mundial de la Leche, una efeméride proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), aunque aún no fue reconocida como un día internacional oficial por las Naciones Unidas.

La leche es un alimento muy nutritivo que proporciona energía, proteínas y micronutrientes, por lo que contribuye a reducir el hambre y la desnutrición. Se compone principalmente por el agua, entre 68% y un 91%. Aporta proteínas de alto valor biológico e hidratos de carbono en forma de lactosa, además de grasas y minerales como calcio, magnesio, fósforo y zinc, así como vitamina D, vitamina A y del complejo B, especialmente la vitamina B12 y la riboflavina.

Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación, se recomienda tres porciones de leche por día. Es decir, un vaso de leche fresca de aproximadamente 200 mililitros equivale a una porción, por lo que con tres vasos se estaría cubriendo la cuota diaria de calcio recomendado. Esta cantidad cobra aún más importancia cuando se trata de la nutrición de los más pequeños.

En la Argentina el consumo de lácteos sigue bajando

El consumo de productos lácteos en la Argentina volvió a mostrar señales de retroceso durante el primer cuatrimestre de 2026, en un escenario atravesado por la pérdida de poder adquisitivo y por cambios en los hábitos de compra de los hogares.

Según datos difundidos por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), las ventas al mercado interno cayeron 1,5% en volumen respecto del período enero-abril de 2025. Si la medición se hace en litros de leche equivalente, la baja fue todavía mayor y alcanzó el 2,1%.

El deterioro se hizo más evidente en abril, cuando las ventas se ubicaron 4,7% por debajo de marzo en volumen, mientras que la caída mensual fue del 5,8% en litros de leche equivalente, de acuerdo con el informe elaborado en base a datos de la Dirección Nacional de Lechería.

El escenario confirma una tendencia que el sector viene observando desde hace años: el consumo interno de lácteos se mantiene entre los niveles más bajos de la serie histórica.